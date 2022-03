Jihoafričtí sprinteři mohou přijít o zlato z World Relays 2021, Dlodlo dopoval

Instituce neuvedla, kdy byl pozitivní vzorek odebrán, ale podle jihoafrického zpravodajského webu News24 se tak stalo na loňském jihoafrickém šampionátu. Ten byl v dubnu a mítink World Relays, vyhrazený nejlepším reprezentačním štafetám, se v Polsku konal v květnu. Pokud by byly Dlodlovy výsledky od pozitivního nálezu anulovány, Jihoafričané by museli vrátit zlato. Vedle dopingového hříšníka by o něj přišli také Gift Leotlela, Clarence Munyai a Akani Simbine.

Na nejvyšší příčku by se posunuli pozdější olympijští šampioni z Itálie, druzí by skončili Japonci a stupně vítězů by doplnili Dánové. Žádná jiná štafeta tehdy ve finále klasifikována nebyla. Původně druzí Brazilci a třetí Ghana byli diskvalifikováni kvůli vyšlápnutí z dráhy, respektive pozdní předávce. Nizozemsko a Německo do cíle nedoběhlo. Češi Zdeněk Stromšík, Jiří Polák, Jan Jirka a Jan Veleba po chybě na první předávce nedokončili už rozběh.