Masláka už nesleduje zezadu. Šorma nakopla olympiáda

Maslák se šesti tituly z vrcholných halových akcí nesmazatelně zapsal do historie české atletiky, ale v posledních letech mu ve skupině kouče Dalibora Kupky vyrostl zdatný parťák. „Doteď jsem sledoval já jeho zezadu, teď on mě, to mě samozřejmě nakopává,“ přiznává Šorm. „Ale věřím, že se ještě dotáhne a budeme soupeřit spolu,“ doplňuje.