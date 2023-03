Juška, Švábíková i Mäki jsou ve finále HME, Krsek suverénně v semifinále

Stříbrný medailista z roku 2015 Juška, který se do nominace dostal díky divoké kartě od Českého atletického svazu, se mohl uklidnit už po původním skoku dlouhém 782 centimetrů. Na základě analýz výsledků předchozích šampionátů věřil v postup. "To už jsme byli v bezpečí. Šli jsme s rezervou, aby byly všechny tři pokusy," řekl České televizi svěřenec Josefa Karase.

Ve druhé sérii se o čtyři centimetry zlepšil, ve třetí přidal 784 centimetrů. Dlouho se držel na třetí pozici, až v závěrečném kole se propadl na sedmou příčku. Stejně jako na domácím halovém šampionátu závodil s bandáží na zraněné pravé ruce. "Aspoň nějaký podnět zaměstná tu opici v hlavě, odpoutá od všeho toho stresu a tak. Takže je to vlastně plus," poznamenal.

Jedna z medailových adeptek v tyčkařské soutěži Švábíková vstoupila do kvalifikace na 445 centimetrech a laťku překonala napoprvé. To se ukázalo jako klíčové. Na 455 centimetrech pak dvakrát neuspěla, ale nemusela absolvovat záchranářský poslední pokus, protože v kvalifikaci po výpadku soupeřek zbylo jen osm závodnic. Všechny tak prošly do sobotního finále. "Vyskákala jsem si to s odřenýma prstama. Jsem ráda, že jsem ve finále. Musím se trošičku sladit s rozběhem, byla jsem hodně nervózní, nechytala jsem tolik techniku," řekla.