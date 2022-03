Hala už není strašák. Švábíková zazářila, teď ale musí čekat

Budou za to dobré body. Ale zatím jsme s tím nepočítali, uvidíme, kolik holek se bude dobírat. Během následujících dnů dají vědět, kdyby to vyšlo, budeme dál pokračovat v tréninku.

Určitě mi to otevřelo dvířka. Už tady na mítinku Czech Indoor Gala jsem se cítila dobře, v Ostravě se skáče dobře, mám to tady ráda, navíc tu mohli být i diváci.

Je to tak. Ale Pavel Beran mě tyč naučil, dal mi základy, bez nichž bych nikdy neskákala to, co teď. Strávila jsem u něj nejlepší roky svého atletického života, získala spoustu titulů a ocenění, za to mu moc děkuju. Pořád máme dobrý vztah, rozebíráme techniku. Ale potřebovala jsem se posunout dál, rozbít stereotyp a změnit nějaké detaily, které každý trenér vidí jinak.