Medaile byla ve hře. Věřila jsem do poslední chvíle, přiznala Ogrodníková

„Medaile byla ve hře, věřila jsem do poslední chvíle,“ přiznávala svěřenkyně Jana Železného. Cenné kovy měly oštěpařky vystavené hned vedle svého sektoru, ale Ogrodníková od nich nakonec výkonem 60,18 m zůstala daleko.

Hrozbu posledního místa z dvanácti finalistek odvrátila ve třetí sérii, když si zajistila výkonem 59,98 m postup mezi elitní osmičku a tři pokusy navíc. „To je dobrá zkušenost do dalších závodů, že když se ocitnu v takové situaci, hlava funguje,“ mohla se pochválit. Pak už ale přidala jen dva decimetry.

„Po medaili jsem toužila. Věděla jsem, že když trefím jeden hod, je to možné. I rozcvičování jsem měla velmi dobré. Ale nakonec jsem ani jeden neudělala úplně dobře,“ zalitovala.

I nejdelší pokus měl své mouchy. „Byla to taková prasárna, ale trenér byl rád, že na mě bylo vidět, že hrozně chci. Možná jsem si měla publikum roztleskat už dřív, aby do mě vstoupil adrenalin. Snažila jsem se ze všech sil, ale prostě to neletělo,“ pokrčila rameny.