Mladý Zátopek žije v Německu, nad běháním vede fotbal

„Je poslední Zátopek v Bavorsku. Když se nám narodil, bylo to i v novinách. Média se o to zajímala. Emil byl v Německu velice oblíbený nejen díky sportu, ale také díky svému charakteru,“ popisovala.

Chlapec mluví německy, stejně jako celá větev rodiny Zátopkových. Eduard, který byl bratrem Zátopkova otce Františka, se za druhé světové války s celou rodinou přihlásil k německému občanství. Proto museli Československo po roce 1945 opustit. „Odjeli do Bavorska a pak už se česky nemluvilo,“ řekla Steeger.

Emil pak se svým bratrancem v kontaktu nebyl. „Za socialismu nebylo jednoduché Emila v Československu kontaktovat, vztah neměli. I když třeba zavolali Daně, říkala: Nevolejte, telefon je odposlouchávaný… Vztah se redukoval na minimum,“ vyprávěla Steegerová. Potkali se jen v roce 1972 během olympijských her v Mnichově.

„Pan Helmut Zátopek s mým druhem Petrem jeli pro Emila do hotelu a dovezli jsme ho. Byli tam novináři z německého Süddeutsche Zeitung. Moje tchyně vzpomíná, jak si to strašně užíval, chleba jedl po kouscích, i pro něho to byl únik z reality. Strašně si užíval chleba a bílých párečků s hořčicí, která je v Bavorsku velice sladká,“ líčila Steeger.