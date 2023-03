Tlak? Ne, z atletického prostředí mám pozitivní ohlasy, tvrdí Ševčík. Skončil po 35 letech

Je to jednoduché. Všechny záležitosti v gesci disciplinární komise se nyní převádějí ze svazů na centrální instituce. Přesto jsme dál řešili podněty, které zabíraly hodiny práce, jen abychom zjistili, jestli spadají do naší kompetence. Takže hlavním důvodem bylo pracovní vytížení, už jsem o tom uvažoval delší dobu a mám zprávy, že podobně budou postupovat i další členové komise. Dělal jsem to pětatřicet let dobrovolně a stálo mě to spoustu času.