Mužský superman, ženské slzy. Marný byl český protest

Jenže s parťačkami Terezou Petržilkovou, Nikoletou Jíchovou a Martinou Hofmanovou předvedly kvalitní výkon, který by na elitní evropskou osmičku stačil. Zvesela tak vykročily po druhém běhu do novinářské mixzóny, než se u jejich výsledku místo času objevila zlověstná písmena DQ.

„Nejsem si ničeho vědoma, o ničem nevím, jsem dost překvapená. I na seběh jsem si dávala pozor,“ divila se v televizním rozhovoru Nikoleta Jíchová. „Musíme nejdříve zjistit, co se stalo a kde byly chyba. Je to smutný,“ posteskla si Vondrová.

To už bylo nesporné, Jíchová, která se v Mnichově na čtvrtce překážek blýskla semifinálovým postupem a osobním rekordem, skutečně v zatáčce několikrát šlápla na čáru, což se nesmí. „Bolí to. Ale ani jedna z nás nepochybuje, že se vrátíme tenhle výkon zopakovat,“ napsala odhodlaně Petržilková na sociální sítě.

I tak bude mít Česko ve finále čtvrtkařských štafet v sobotu zastoupení díky mužskému kvartetu Matěj Krsek, Pavel Maslák, Michal Desenský, Patrik Šorm. To postoupilo suverénně, když Šorm dokonce donesl kolík do cíle na prvním místě svého rozběhu.

„Napadlo mě to v posledních metrech před cílem, že tam dám ruku, hodně to dělají Poláci. Já se totiž v závěru díval na tabuli, Francouz mi přišel daleko a najednou tam byl, tak jsem to trochu prokaučoval,“ uznal Šorm, který ale výhru uhájil, což pomůže v nasazení do finále.