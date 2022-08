Šest Čechů ve finále? Oštěpařská velmoc, ocenil vítěz kvalifikace

Snad poprvé v životě jsem házel v dlouhých elasťácích, to je co říct. Tak doufám, že je v neděli sundám. Déšť mi vadí míň než ta zima, tu nemám rád. Ale stadión je krásný, i lidi přišli, přestože bylo dopoledne hnusné počasí. Když na finále vysvitne sluníčko, bude i pocitová teplota vyšší, přijde víc lidí…

Když máte u osobního rekordu skoro 91 metrů, je to výrazně příjemnější než tam mít pořád 89. Ale není to jen výkonností, ale i těmi lety. Tím, že snad osm let objíždím světová a evropská finále, nechybím na žádné Diamantové lize, kterou jsem dvakrát vyhrál celkově… Psychika se samozřejmě lepší věkem, ale pořád pro to dělám maximum, spolupracuju s těmi nejlepšími a ti mi velice pomáhají.

Svatá pravda, to bych vytesal. Když zažijete nějaké zranění, tak v momentě, kdy ho pak nemáte, jste šťastný člověk. Vezměte si Víťu Veselého, pět let byl víceméně mimo, vloni se dal do kupy a v 38 letech začal házet dlouhé hody. Ten by to taky mohl vytesat.