Na startu budu cítit větší tlak, říká před mítinkem v Ostravě Mäki

„Ve chvíli, kdy se začíná zrychlovat, jsem já spíše začala couvat...," řekla česká atletka. „Trochu mi došlo. Jsem na sebe naštvaná, protože se závody mají dobíhat, ale v tu chvíli to bylo silnější. Snad jsme to ale nějak překonala a v Ostravě to bude lepší. Trenér říkal, že to může být ještě únava ze soustředění. Nevím, už to je dva týdny, co jsme zpátky. Říkal, že v té Africe jsme byli ale docela dlouho, že dva týdny nejsou nic," vysvětlovala Mäki.

V Ostravě chce závod rozhodně dokončit a nejlépe v čase, který by ji potěšil. „Na startu budu cítit větší tlak, protože vždycky, když se nedoběhne závod, tak je o to těžší nastupovat do toho dalšího s nějakým očekáváním. Ale aspoň to nebudu mít lehké. Doufám, že to překonám a nakopne mě to správným směrem," uvedla mílařka.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Běžkyně Kristiina Mäki, koulař Tomáš Staněk, dálkař Miltiadis Tentoglu a běžec Elliot Giles v Ostravě na tiskové konferenci k mezinárodnímu atletickému mítinku Czech Indoor Gala 2022.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Mäki, která je tváří letošního ročníku Czech Indoor Gala, vylepšila v Tokiu na patnáctistovce národní maximum pod otevřeným nebem na 4:01,23 minuty a nyní bude v jejím hledáčku i halový rekordní zápis. Ten drží právě z Ostravy Simona Vrzalová, která před třemi lety zaběhla 4:05,73. Mäki má zatím halový osobák 4:08,41. Rekord mítinku má pak v držení od roku 2020 časem 4:05,08 Etiopanka Lemlem Hailuová. I to je čas, který by mohl být v silách české rekordmanky.

„Původním plánem bylo a podle tréninku to tak i vypadalo, že v Karlsruhe poběžím nějaký slušný čas pod čtyři minuty a deset vteřin a v Ostravě zaútočím na osobák. Teď si to ale netroufám říct nahlas. Ale byl by skvělý. Záleží i na tom, jak se poběží," poukázala Mäki, která by se o vítězství měla prát s reprezentační kolegyní Dianou Mezuliáníkovou, nebo třeba Britkou Adelle Traceyovou či irskou běžkyní Nadiou Powerovou. „Startovní listina vypadá dobře, je tam docela šance," prohodila rodačka z finského města Seinäjoki.

V březnu čeká českou běžkyni start na halovém mistrovství světa v Bělehradě, v červenci pak světový šampionát v Eugene a v srpnu mistrovství Evropy v Mnichově. „Tak tohle je ještě docela daleko. Soustředím se na Ostravu a pak je tam ještě docela dost závodů na nějaké zlepšení," zmínila Mäki.