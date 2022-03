Neřekla poslední slovo. Po nejlepším čase české historie Stewartová cílí na maraton

Co den po rekordním závodě a příletu z Istanbulu bolí nejvíc?

Přední stehna, lýtka a zadek. A vždycky sleze nějaký nehet, tak čekám, který to bude teď. Dva dny po závodě bývají nejhorší, pak to pomalu odeznívá.

Trápila jsem se s ním dlouho, ale pak na magnetické rezonanci zjistili, že mám vyhřezlou plotýnku, která tlačí na nerv, doporučili mi nějaké cviky a do týdne to bylo dobré. Je pravda, že jak se to táhlo, už jsem začala být nervózní, ale asi mi ta pauza prospěla, odpočinula jsem si psychicky od běhání, jen posilovala, jezdila na kole a běhala kratší úseky.