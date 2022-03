KOMENTÁŘ: Atletika ztrácí talenty. I proto přichází půst

S výjimkou éry 70. a 80. let československá ani česká atletika nikdy nedisponovala zástupy reprezentantů schopných vozit velké medaile. Ale měla své stálice. Ať už to byli desetibojaři, oštěpaři či na dráze Zuzana Hejnová s Pavlem Maslákem.

Ty sice často nejsou měřítkem úspěšnosti mezi dospělými, zejména šampionáty do 17 let často bývají přehlídkou předčasně vyspělých teenagerů, které pak převálcují jejich pozvolna se rozvíjející vrstevníci, ale v kategorii juniorů či do 23 let už se často prezentují hvězdy příštích let.