Nigerijskému sprinterovi Oduduruovi hrozí šestiletý distanc za doping

Před rokem byla potrestána distancem na 11 let Oduduruova reprezentační kolegyně Blessing Okagbareová, jež měla před OH v Tokiu pozitivní test na doping a poté odmítla spolupracovat s vyšetřovateli. Při prohlídce jejího telefonu se zjistilo, že do dopingového schématu s Lirou byl zapojen také Oduduru.