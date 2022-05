Olympijská finalistka Mäki se chystá na Diamantovou ligu do Birminghamu

"Začátky sezon jsou u mně trochu pomalejší, ale na druhou stranu v tréninku to teď nevypadá vůbec špatně, takže jsem na sebe zvědavá. Každopádně budu hodně nervózní, protože v rámci Diamantové ligy jsem běžela zatím čtyřikrát a povedl se mi vlastně jenom jeden start," uvedla třicetiletá atletka v tiskové zprávě.

Pozvánky na mítinky elitního atletického seriálu začala pravidelněji dostávat až po úspěchu na OH v Tokiu. Loni v srpnu skončila desátá v Lausanne a v září pak obsadila devátou příčku v závodě na jednu míli v Bruselu, což je její maximum v Diamantové lize. Dřívější dva starty měla v letech 2015 a 2019.

Doufá ve vlídnější počasí, než jaké zažila nedávno při mistrovství Finska v krosu. Tam bylo šest stupňů a ledový vítr. "To byla potřeba hřejivá mast, kterou pak člověk cítí ještě dva dny," pousmála se. "Je sice pravda, že Anglie bývá nevyzpytatelná, ale koukala jsem se a mělo by být v sobotu okolo 18 stupňů," věřila.

V Birminghamu bude závodit pět mílařek s osobními rekord na 1500 metrů pod čtyři minuty včetně stříbrné olympijské medailistky z Tokia Laury Muirové. "Konkurence bude určitě velká, tak jak to na Diamantové lize bývá," komentovala soupeřky dcera finského otce a české matky.

Do Británie se vydá bez svého syna Kaapa i partnera Filipa Sasínka. "Filip bude závodit v Řecku, takže by to s malým nevycházelo. Kaapo si užije prarodiče," poznamenala Mäki.