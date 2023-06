Oštěpař Peters chce další křišťálovou tretru. Bolt jich má devět, já jen jednu, smál se Grenaďan

A to i přesto, že se musel vyrovnávat s časovým posunem. „Pořád to není ono a spím až do oběda," smál Peters. „Mám čas se nachystat, cítím formu a chci v Ostravě znovu vyhrát. Na Zlaté tretře se mi vždy dobře závodí. Jsou tady skvělé podmínky pro oštěp i atmosféra a moc se těším na souboj s Jakubem (Vadlejchem)," uvedl 25letý dvojnásobný světový šampion z let 2019 a 2022.