Ozdobou Diamantové ligy v Paříži byly dva světové rekordy

Po doběhu nemohla uvěřit, co se stalo. "Jenom jsem si chtěla vylepšit svůj osobní rekord, světový rekord nebyl v plánu. Prostě jsem závodila a chtěla jsem zjistit, co se stane. Když jsem viděla, že je to světový rekord, tak jsem byla hooodně překvapená. Prostě jsem běžela za Gideyovou, je to úžasná žena," líčila Kipyegonová. Gideová dosáhla času 14:07,94. Devětadvacetiletá Keňanka neví, co přijde dál. "Musím to probrat s trenérem a manažery. Teď jsem plná emocí a nevím, co říct. Když bude moje tělo zdravé, všechno je možné," přemítala.