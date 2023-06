Staněk má v Diamantové lize po 6 letech medaili, ve Florencii byl třetí. Kipyegonová zaběhla světový rekord

Staněk měl přitom strastiplnou cestu do Florencie, která mu ve čtvrtek letadlem zabrala dvanáct hodin. Před mítinkem se proto necítil nejlépe. "Zvlášť když tady před závodem pršelo. Vypadalo to, že by mělo přestat pršet trošku dřív, ale bohužel jsme to schytali taky," posteskl si.

"Myslel jsem hlavně na to, abych se nezranil. Trošku mě tahaly nohy. Zvlášť když nás tam pořadatelé nechali čekat takhle dlouho, to na ty dynamické disciplíny není nejlepší systém. Ale holt tak to je. Jsem rád, že jsem si nic neudělal. Mohlo to letět za 21, ale přelítlo mi to prsty," líčil Staněk.