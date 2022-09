Pamětníci v nové knize vzpomínají na Zátopkovou, oceňují její lidskost a energii

V životě byla často ve stínu legendárního vytrvalce Emila Zátopka, který byl vyhlášeným vypravěčem. Ale i sama měla co říct. "Chceme ji čtenářům představit nejen jako velkou sportovní osobnost, ale také jako dámu, oplývající optimismem v každé situaci a době, jako ženu s osobitý vtipem a šarmem, která si díky tomu, že po celý život zůstala stát nohama na zemi, dokázala získat srdce každého, kdo měl tu čest se s ní potkat," napsala v předmluvě spoluautorka Olga Strusková.

Viděla, jak ráda Zátopková přijímala až do pokročilého věku návštěvy. "Byla vynikající i v době, kdy už měla různé neduhy. Když lidé přišli, tak ona vždycky vytáhla vínečko, udělala nějaké občerstvení a tak pookřála, že když odcházeli, tak všichni byli nadšení. Ona měla takový zvláštní dar, že když člověk od ní šel, tak byl strašně nabitý energií, měl v sobě takovou radost. To prostě dávala, i když se sama necítila dobře. Ještě každému mávala z té předzahrádky, to bylo úžasné," vyprávěla fotografka a sportovní publicistka Roháčková, která byla dlouho spojená s pražskou Duklou.