Skeetař Tomeček si titulem zajistil hluchý rok. V Paříži má šanci střílet ve dvou disciplínách

Hned obdržel blahopřejnou esemesku od Liptáka, jemuž se totéž podařilo už před dvěma týdny. „Napsal mi, že díky nám jsme střelecká velmoc. Je skvělé, že brokaři jsou úplně první sportovci v Česku, kteří zajistili pro stát účastnická místa do Paříže. Pro náš malý sport je to z hlediska zviditelnění nesmírně důležité," uvědomuje si.

Letos ho ještě čeká v první polovině října světový šampionát v Osijeku. „Pojedu tam už uvolněně. Uvidím, zda se mi povede udržet formu. Medaili z mistrovství světa ještě nemám. Jediným českým skeetařem, který ji v minulosti vybojoval, je reprezentační kolega Tomáš Nýdrle, který před třemi lety získal zlato. Štengruju ho, aby to teď v Chorvatsku zopakoval, a zajistil si kvótaplac i on. Mohli bychom se připravovat na olympiádu spolu," uvítal by Tomeček.

Může se stát historicky prvním českým brokařem, který bude mít příležitost usilovat o olympijskou medaili ve dvou disciplínách. „Pokud si zajistí nominaci na skeetu i Barbora Šumová, bude to automaticky znamenat, že bychom spolu v Paříži stříleli také v soutěži smíšených dvojic. Naděje ale existuje i v případě, že by se to Báře nepovedlo. To by se ovšem muselo kvalifikovat málo párů. Každopádně by byla velká paráda, kdybych měl ve Francii dvě šance," chystá se držet palce ženské parťačce.