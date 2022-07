Policie prošetřuje, za jakých okolností se Farah před lety dostal do Británie

Farah, jenž byl v listopadu 2017 povýšen do šlechtického stavu, mimo jiné uvedl, že jeho pravé jméno je Husajn Abdi Káhin. Jako Mohameda Faraha ho pojmenovali lidé, kteří s ním odletěli z Džibutska. Bylo mu kolem osmi let, když ho z této východoafrické země odvezla žena, kterou vůbec neznal, ale tvrdila, že ho bere do Evropy za příbuznými. V Británii pak musel hlídat její děti a starat se o domácnost, aby dostal najíst. Až do 12 let mu neumožnili chodit do školy.