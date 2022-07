Překážkářka McLaughlinová na MS zaběhla rekord, oštěpařka Ogrodníková byla osmá

Očekávalo se, že McLaughlinová bude na stadionu Hayward Field znovu atakovat své historické maximum, ale výsledný čas evidentně zaskočil i ji samotnou. "Je to neskutečné," uvedla v rozhovoru na ploše. Po 150 metrech finále se dostala do vedení a v cílové rovince už bojovala jen s časomírou. "Upřímně, chtěla jsem jenom běžet a jít si pro to. Ta poslední stovka opravdu bolela," poznamenala po výkonu, který by ji o půlhodinu dříve zařadil na sedmou příčku ve světovém finále hladké čtvrtky.

Počtvrté za sebou na velkém závodě posunula historické maximum. Na loňské olympijské kvalifikaci ho poprvé stáhla pod 52 sekund na 51,90, na hrách v Tokiu na 51,46, na americkém mistrovství z něj ubrala pět setin a dnes téměř tři čtvrtě sekundy.

WORLD CHAMPION ‼️ WORLD RECORD ‼️ SYDNEY MCLAUGHLIN 🤯 OLYMPIC CHAMPION @GoSydGo 🇺🇸 DESTROYS HER OWN WORLD RECORD IN 5⃣0⃣.6⃣8⃣ TO CLAIM WORLD 400M HURDLES GOLD 🥇#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/Ilay0XwVz1 — World Athletics (@WorldAthletics) July 23, 2022

Daleko si pro stříbro doběhla Nizozemka Femke Bolová (52,27), která narušila nadvládu Američanek. Ty obsadily čtyři z prvních pěti míst. Bronz získala obhájkyně titulu Dalilah Muhammadová (53,13). Minulé MS v Dauhá vyhrála ve světovém rekordu 52,16, o necelé tři roky později je absolutní maximum bezmála o sekundu a půl lepší.

Poprvé mělo ve finále některé disciplíny zastoupení i Česko. Vicemistryně Evropy z roku 2018 Ogrodníková ho zahájila krátkým pokusem těsně za 54 metrů a až třetím hodem dlouhým 59,98 metru zachraňovala postup mezi nejlepších osm. "Já jsem ráda, že jsem to zvládla, že jsem se do toho užšího finále dostala. Je to moje premiéra," řekla České televizi oštěpařka, která před třemi lety v Dauhá skončila jedenáctá.

Svěřenkyně Jana Železného, jež před závodem bojovala s nachlazením, až v závěrečné sérii poprvé poslala oštěp za 60 metrů. "Možná kdybych začala posledním pokusem, tak by to bylo lepší. Snažila jsem se, co to šlo. Adrenalin přišel, až když jsem se dostala do toho užšího finále. Jsem trochu zklamaná, protože medaile nebyly tak vysoko," svěřila se.

Na bronz stačilo 63,27 metru, které v závěrečné sérii hodila japonská svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka Haruka Kitagučiová. Rovněž šestým pokusem dlouhým 64,05 metru se na druhou příčku posunula domácí Kara Wingerová. Ta v šestatřiceti letech získala první medaili z globální akce. Titul obhájila Australanka Kelsey-Lee Barberová v nejlepším výkonu sezony 66,91 metru.

Foto: Brian Snyder, Reuters Čská oštěpařka Nikola Ogrodníková ve finále atletického MS v Eugene.Foto : Brian Snyder, Reuters

Na čtvrtce svůj první světový titul získala dvojnásobná olympijská vítězka Shaunae Millerová-Uibová. V Eugene vyhrála v nejlepším světovém výkonu sezony 49,11 sekundy. Osmadvacetiletá Bahamanka světové zlato přidala ke stříbrným medailím z let 2015 a 2019 a bronzu z dvoustovky na MS 2017.

Králem čtvrtkařů se stal americký lídr světových tabulek Michael Norman. Zvítězil za 44,29 sekundy a má první velké individuální zlato. Spravil si chuť po neúspěchu na loňských OH, kde jako jeden z favoritů skončil až pátý.