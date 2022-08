Příjemné překvapení, přiznal Šorm. Straší ho jen páteční potíže

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – Finalista letošního halového mistrovství světa doufá, že se na jeho regeneraci nepodepíše následek pátečních trablů, kdy měl lehkou teplotu.

Jak moc jste si závěr rozběhu kontroloval?

Nevím, jestli jsem úplně šetřil síly, ale kontroloval jsem to. Doufám, že mi nějaké síly zbydou na úterý.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený PATRIK ŠORM (@patriksorm)

Jak hodnotíte čas 45,66? Rychleji jste letos neběžel.

Jsem příjemné překvapený, myslel jsem, že poběžím kolem 46. V pátek jsem měl menší potíže, takže jsem takový čas nečekal, i když jsem věřil, že postoupím. Čas je povzbudivý.

Co vás trápilo?

Dopoledne jsem měl menší střevní potíže a odpoledne lehčí teplotu. Když jste ve formě a tělo funguje na 100 procent, stačí málo a něco vás sejme. Bohužel to potkalo mě, doufám, že mě to pro semifinále neoslabilo.

Jsou ve velké výhodě sprinteři nasazení přímo do semifinále?

Určitě je to výhoda, když mají o jeden běh míň. Taky by se mi to hodilo, každá noc je dobrá. Bohužel jsem musel běžet, ale postoupil jsem, což je povzbudivé. Doufám, že zregeneruju.

Jak co nejrychleji zregenerovat?

Dát si lehčí masáž, pořádně se najíst a vyspat. Spíš doufám, že to na mě večer nepadne.

Postoupili i Matěj Krsek a Pavel Maslák, je to velké povzbuzení pro štafetu?

Je to skvělé, dokázali jsme si, že na to máme. Všichni jsme v semifinále a věřím, že jeden z nás bude i ve finále. A pro štafetu je to určitě povzbudivé.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Česká atletika (@czatletika)

Co bude potřeba na finále?

Určitě osobák. Když si to rychle promítnu v hlavě, tak 45,20 nebo 45,30 bude potřeba.

Máte dost sil na případných pět čtvrtek za týden?