První české finále! Leo říkal, ať se bez medaile nevracím, smála se Ogrodníková

Ogrodníková si toho byla vědoma, a tak třetí kvalifikační pokus po konzultaci s trenérem Janem Železným už vynechala. Byť ještě teoretická hrozba, že by ji překonalo sedm soupeřek, a poslalo tak mimo finále existovala. „Ale to by se musel stát nějaký zázrak, bylo lepší pošetřit co nejvíc sil, abych měla energii na finále,“ vysvětlovala pragmatickou strategii.