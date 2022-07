Smolař Veselý! Podruhé za sebou přišel na poslední chvíli o mistrovství světa

To je pech. Měl formu, což dokázal svým nejdelším hodem za posledních sedm let při mistrovství republiky v Hodoníně, odletěl do USA na svůj sedmý světový šampionát, jenže závodit nebude. Oštěpař Vítězslav Veselý se nestihl dát dohromady z vleklé bronchitidy.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Oštěpař Vítězslav Veselý.Foto : Patrik Uhlíř, ČTK

Článek EUGENE (od našeho zpravodaje) – Není to pro něj neznámý černý scénář. Na posledním MS před třemi lety v Dauhá se z kvalifikace také musel na poslední chvíli odhlásit kvůli zranění prstu. Mezitím ale zazářil nečekaným bronzem na olympiádě v Tokiu, který přidal do sbírky svých úspěchů čítající i titul mistra světa. Letošní sezona je ale pro 39letého Veselého kostrbatá. Už před parádním závodem v rodném Hodoníně si stěžoval na nachlazení, kvůli němuž málem nestartoval. A dýchací potíže ho neopouštěly. Atletika To je můj syn! A on je mistr světa... Senzační finiš dojal komentátora „Před cestou se cítil dobře, v průběhu letu do USA se pravděpodobně nachladil z klimatizace a už druhý den po příletu měl horečky,“ popisuje reprezentační lékařka Karolína Velebová. Času do soutěže zbývalo ještě docela dost, kvalifikace je na programu až v noci na pátek, jenže Veselého stav se výrazně nelepšil. „Testy na covid měl negativní, hodnoty zánětlivých parametrů byly nízké. Ale trápí ho silná bronchitida, a i přes veškerou péči není schopen podat maximální výkon,“ doplnila Velebová. „Věřil jsem, že se mi podaří směrem k soutěži dát do kupy, ale to se bohužel nestalo, a tak bude lepší odletět dříve domů, podstoupit nějaká vyšetření a pokusit se připravit na mistrovství Evropy,“ prohlásil Veselý s výhledem na srpnový šampionát v Mnichově. Atletika Zjizvená tvář, dětství v chudobě. Dos Santos to z nuzných podmínek dotáhl až ke zlatu

