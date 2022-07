Kuba vyzrál jako závodník. A ještě ho pěkných pár roků čeká, věří Železný

EUGENE (od našeho zpravodaje) – I trenér Jan Železný si vybavuje doby, kdy měl Vadlejch nálepku lehce labilního atleta, co se týče vrcholných akcí. „Ale to už neplatí, vyzrál jako závodník, i kdyby už teď do konce kariéry nic nedokázal. A já věřím, že když zůstane zdravý, ještě ho čeká pěkných pár roků,“ říká na adresu 31letého Vadlejcha.