Rekord Kratochvílové po 41 letech padl! Legendu překonala nizozemská raketa

Bronzová olympijská medailistka a vicemistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Bolová zaznamenala další razantní zlepšení pouhý týden poté, co jako čtvrtá žena v historii pokořila v hale padesátisekundovou hranici. V Metách se jí to na trati, na níž je také úřadující halovou vicemistryní světa, povedlo o čtyři setiny. Nyní ubrala nevídaných sedm desetin a vedle Kratochvílové přeskočila v historických tabulkách i Rusku Natalju Nazarovovou (49,68) a Taťánu Netoličkovou (dříve Kocembovou - 49,76).

"Doufala jsem ve 49,5, ale 49,26, na to nemám co říct. Je to můj první světový rekord na tradiční trati," řekla nizozemským novinářům Bolová, která loni v květnu na Zlaté tretře připravila v doplňkové disciplíně 300 metrů překážek o nejlepší čas historie Zuzanu Hejnovou. "Když jsem proběhla cílem, věděla jsem podle toho rámusu z publika, že mám rekord. Díky těm lidem jsem to zaběhla, ještě nikdy jsem jich tu tolik neviděla."