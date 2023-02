Rekord po třech letech a injekce sebedůvěry! Vondrové už se dýchá lépe

„Den před závodem jsem byla ještě na kapačce, něco na mě lezlo, potila jsem se. Tak jsem si řekla, že to bude buď úplně dobré, nebo úplně na nic. Platila lepší varianta,“ pochvalovala si bývalá mistryně Evropy do 23 let. Po letní sezoně, kdy ji psychicky ubíjely marné ataky hranice snů 51 sekund, dostala potřebnou injekci sebevědomí.