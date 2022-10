Rodina Owensova přítele z berlínských OH Longa dala do dražby jeho medaili

Owens dálkařskou soutěž vyhrál v tehdejším olympijském rekordu 806 cm před Longem, jenž mu jako první k triumfu gratuloval. Společně poté pózovali fotografům a zavěšeni do sebe kráčeli kolem stadionu. Jejich přátelství přetrvalo do dalších let a stalo se jedním ze symbolů olympijské myšlenky.