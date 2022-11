Ruští atleti by se mohli dočkat v březnu zrušení sankcí za doping

Dlouholetá suspendace ruského atletického svazu kvůli státem podporovanému dopingovému programu by mohla skončit v březnu příštího roku. Šéf pracovní komise zabývající se touto kauzou Rune Andersen po zasedání rady Světové atletiky (WA) v Římě řekl, že pokud požadované reformy budou nadále pokračovat jako dosud, mohl by v březnu vydat doporučení k přijetí ruského svazu do struktur Světové atletiky. Tak jako tak by to ale neznamenalo automatický návrat ruských atletů do mezinárodních soutěží. To šéf Světové atletiky Sebastian Coe podmiňuje ukončením válečného konfliktu na Ukrajině.

Foto: Profimedia.cz šéf Světové atletiky Sebastian CoeFoto : Profimedia.cz

Článek "Pár věcí je ještě třeba vyřídit, ale změna kultury je znatelná," konstatoval na tiskové konferenci Anderson. Ruští atleti mají zákaz startů na mezinárodních akcích od roku 2015. Od té doby závodili na mezinárodní scéně jen vybraní sportovci, kteří dostali přidělený neutrální status. Po invazi Ruska na Ukrajinu ale přibyla letos nezávisle na dopingové kauze další sankce. Světová atletika v březnu s okamžitou platností vyloučila ruské a běloruské atlety ze všech vrcholných světových akcí, jako bylo letos halové i letní mistrovství světa. Pro její zrušení vidí Coe jedinou podmínku. "Je to jednoduché, opustit Ukrajinu," řekl Coe. Plošná sankce naproti tomu prozatím nehrozí keňskému svazu, jehož množstvím dopingových případů se rada WA v Římě rovněž zabývala. Hrozbu trestu africká běžecká velmoc odvrátila písemným ujištěním, že v dalších pěti letech poskytne na boj s dopingem po pěti milionech dolarů (asi 117 milionů korun) ročně. "Ten dopis je velmi důležitý," konstatoval Coe a uvedl, že štědré financování a zvýšený dohled vlády přiměly Světovou atletiku k upuštění od nejpřísnějšího trestu. Keňský svaz ale nadále musí počítat s tím, že bude pod drobnohledem WA. Atletika Keňská vláda žádá Světovou atletiku o shovívavý přístup, slibuje boj s dopingem

