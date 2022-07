Sedmnáctá na světě, sedmá v Evropě? Asi dobrý, uznala Vondrová

V semifinále měla nejméně výhodnou první dráhu, byť by počet drah na stadiónu Hayward Field umožňoval nasazovat běžce od druhé do deváté. „Samozřejmě vyšší dráhy jsou lepší, ono celé nasazování mi tady přišlo zmatené. Ale tréninkové úseky běhám často v první dráze, tak jsem na to zvyklá,“ nestěžovala si poté, co doběhla v čase 51,47 s.