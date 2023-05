Sesedl z kola a někdejšímu soupeři napsal: Pojďme do toho! Jak Holubí letka získala posilu

„Pořád se mi to honilo hlavou. Ale když jsem přijel, hned jsem Filipovi napsal: Pojďme do toho. Načasování příchodu nebylo ideální, ale takovému závodníkovi se neříká ne,“ líčí.

Sasínek je příkladem věrného svěřence. Od svých dvanácti let trénoval pod vedením Antonína Slezáka z Hodonína, odkud sám pochází. Jenže už žije se svou partnerkou Kristiinou Mäki a synem Kaapem v Praze a trénink na dálku není ideální…

„Už rok jsem si uvědomoval, že něco není v pořádku a bylo vidět, že to přestává fungovat,“ líčí Sasínek, jenž pod Slezákovým vedením sbíral zejména halové úspěchy, však pod střechou obral o národní rekord na patnáctistovce i svého současného kouče. Ale běhal často sám.

Definitivně váhání ukončil po letošním halovém mistrovství Evropy v Istanbulu, kdy se jejich cesty s trenérem Slezákem rozešly. „Za těch patnáct let tam byla citová vazba, tak mi trvalo dlouho se odstřihnout, ale už jsem nemohl čekat,“ měl jasno.

Rozjařené české kvarteto, zleva Jakub Holuša, Filip Sasínek, Kristiina Mäki, Simona Vrzalová po zisku štafetové medaile na ME v krosu v roce 2017..

Kam dál? Připravovat se po boku své životní partnerky u Pavla Tunky? „Spousta lidí mi to doporučovalo, ale jsme spolu velké procento času doma, ve volnu nebo při regeneraci, ještě být společně na trénincích by mohlo přinášet krizové momenty,“ vysvětluje. V hlavě mu tak vykrystalizovala jediná varianta: Holubí letka, jak skupina dle Holušovi přezdívky tituluje.

K Holušovu národnímu rekordu 3:32,49 mu z třetího místa historických českých tabulek chybí dvě a půl sekundy. „Takový čas už není sranda, ale já ho běžel bez dnešních karbonových treter. Filip má na to kolem 3:33 běhat a budu jen rád, když se mu to povede,“ ujišťuje Holuša, že by se nezlobil, kdyby svěřenec přepsal jeho výkon.