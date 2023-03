Soumrak Odložilova memoriálu? Ševčík nemá ochrannou známku

Šourek se zná se Ševčíkem od 80. let minulého století. Bývali kamarády, protože Ševčíkův strýc Josef Odložil, stříbrný medailista z OH 1964, Šourka trénoval. Když Odložil v roce 1993 tragicky zemřel, byli Ševčík se Šourkem společně u vzniku Odložilova memoriálu. Po deseti letech jejich spolupráce skončila.

Ševčík si ochrannou známku zaregistroval v roce 2001 a po deseti letech ji obnovil. Loni ale Šourek zjistil, že o ochrannou známku na dalších deset let jeho bývalý spolupracovník nepožádal, takže toho využil a zažádal si sám. Úřad průmyslového vlastnictví značku zapsal a do srpna 2032 je jejím držitelem Šourek.

Příští rok by jeden z největších mezinárodních atletických mítinků v Česku chtěl pořádat sám. "Rád bych navázal na úspěšný ročník 2003, letos se to nedá stihnout, příští rok ano. Po Ševčíkovi nechci nic. Spor určitě skončí u soudu, Ševčík to jinak neumí," řekl.