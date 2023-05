Španělka Pérezová překonala světový rekord v chůzi na 35 km, Hlaváč si dal o kolo více

Sedmadvacetiletá Pérezová dosud na mezinárodních akcích startovala především na dvacítce, v níž je mistryní Evropy z roku 2018 a čtvrtou ženou olympijských her v Tokiu. V Poděbradech zvolila poměrně mladou vytrvaleckou distanci a potvrdila vysoké ambice, s nimiž do závodu vstupovala. "Přijela jsem sem s cílem atakovat nejlepší výkon historie. Nebylo to vůbec těžké, poslední kilometry se mi podařilo udržet nasazené rychlé tempo," řekla.