Špotákové se na Diamantové lize v Monaku nedařilo

Zvítězila dvojnásobná mistryně světa Kelsey-Lee Barberová z Austrálie, která ve čtvrté sérii poslala oštěp do vzdálenosti 64,50 metru. Další příčky na stupních vítězů obsadily Japonka Haruka Kitagučiová (62,37) a další Australanka Mackenzie Littleová (61,76).

Na světový rekord v závodě na 1500 metrů útočila dvojnásobná mistryně světa a majitelka dvou zlatých olympijských medailí Faith Kipyegonová. Hvězdná Keňanka nakonec časem 3:50,37 zaostala o tři desetiny za rekordem Etiopanky Genzebe Dibabaové z Monaka 2015 a zařadila se na druhé místo historických tabulek. "Věděla jsem, že tohle je to nejlepší místo na světové rekordy. Jsem zklamaná, že jsem to v posledních metrech ztratila. Pro příště doufám v to nejlepší," řekla.