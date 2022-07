Stál jsem na bedně a hrála hymna, to bylo nejsilnější. Zlaté české vzpomínky ožily

Byl to vůbec povedený šampionát, na který jen těžko současná seniorská výprava naváže. Sýkora se z tria českých medailistů letos vrátil do Oregonu jako jediný.

Před osmi lety si vysloužil přirovnání k největším desetibojařským personám Robertu Změlíkovi, Tomáši Dvořákovi či Romanu Šebrlemu. A snil, jak se jim přiblíží. To se mu zatím vlivem více okolností nepodařilo, byť si drží stabilní výkonnost, dokázal se kvalifikovat na dvoje olympijské hry a teď i na mistrovství světa.

„Určitě jsem v juniorech myslel, že to dál půjde mnohem snáz. Začaly se objevovat problémy se zády, na které se nabalovaly další potíže,“ vysvětluje. K tomu časté změny trenérů. „Hledal jsem trénink, který mi bude sedět. Přijde mi, že jsem ho konečně našel a něco se ve mně probudilo,“ pochvaluje si spolupráci s Jakubem Uhrem, k němuž přešel na podzim a pod nímž rozvíjí zejména rychlost a cítí na sobě velký progres.

„Je pravda, že velké akce objíždím, ale jen to už mě nebaví, rád bych udělal úspěch, který si někdo zapamatuje,“ předsevzal si před letošními vrcholy v Eugene a na mistrovství Evropy v Mnichově. Ostatně na mistrovství republiky měl desetiboj rozjetý na zisk mezi 8300 a 8400 body, nebýt selhání v tyči. A to by na minulém mistrovství světa znamenalo šesté místo, byť v Dauhá se závodilo v extrémních podmínkách. „Doufám, že letos taková čísla ukážu,“ přeje si sedmadvacetiletý Sýkora.