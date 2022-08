Staňkův netradiční ceremoniál: cesta lodí a květináč. Teď přijde svatba

„Jeli jsme lodí, což bylo fajn. Možná by bylo lepší vyhlašovat až v úterý, takhle to bylo moc narychlo a ještě nás čekal antidoping. A na stadionu by to bylo možná ještě pompéznější,“ přemítal Staněk, který si hýčkal svoji první venkovní medaili. „Je pěkná, moderní a lesklá, tak se asi bude muset hodně leštit,“ usmíval se.