Stewartová se ve Valencii pokusí o maratonský limit na OH v Paříži

Před odletem do Španělska si Stewartová věří. „Poslední tři měsíce byly skvělé. Po delší době se v tréninku cítím skvěle a cítím, že mám hodně energie. S trenérem jsem udělala nějaké změny, o kterých si myslím, že fungují. Doufám, že se mi to ve Valencii vrátí,“ uvedla osmadvacetiletá běžkyně.

Na podzim ji trochu zbrzdilo špatné počasí při soustředění v Livignu, ale po návratu do Česka se trénink vrátil do správných kolejí. „Ambice mám na ostrý olympijský limit, ale pokud zaběhnu osobní rekord, tak to určitě nebude propadák. Vzhledem k okolnostem věřím, že osobní rekord padne,“ prohlásila Stewartová.