Světovou atletiku dál povede Coe, čekají ho poslední čtyři roky ve funkci

"V prvních čtyřech letech šlo o to zajistit, aby se ta loď nepotopila. Byli jsme v hodně složité situaci," citovala Coea agentura AFP. "Příští čtyři roky půjde o to vytvořit produkt, který zajistí tomuhle sportu budoucnost na dalších 30 let," řekl Brit, který je považován za favorita na příštího předsedu Mezinárodního olympijského výboru. Nástupce Němce Thomase Bacha se bude volit v roce 2025. V případě zvolení do čela MOV by Coe nynější funkci musel předčasně opustit.