Tajemná hrozba z jižní Asie. Vůbec to nechápu, přiznává Vadlejch

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Ind Níradž Čopra se během tokijské olympiády stal národním hrdinou. Pro svou zemi získal první atletické zlato v historii, jeho popularita narostla, však jen na Instagramu ho sleduje přes šest milionů lidí.

A zařídil i nárůst zájmu o tuto disciplínu v nejlidnatější zemi světa. V budapešťském finále tak nemá žádné země víc než jednoho oštěpaře, za to Indie hned tři! „Celá země je na nás hrdá,“ hlásil po kvalifikaci Čopra.

Foto: Dylan Martinez, Reuters Ind Níradž Čopra zvládl kvalifikaci suverénně.

„Bylo to trochu jasné poté, co Níradž začal vystrkovat růžky asi před sedmi lety. Kluci chtějí být jako on a z té miliardy a půl lidí se talenti objeví, to je zákon pravděpodobnosti,“ nebyl Vadlejch překvapený.

Sám Čopra letos závodil jen dvakrát. Jednou v květnu, podruhé v červnu. Spekulovalo se o zdravotních problémech, ale zprávy z jeho tábora hlásily, že je na tom dobře. A v Budapešti je zatím beze zbytku potvrdil, když poslal oštěp prvním kvalifikačním hodem na 88,77 m. „Bylo jasné, že se připravoval na tenhle závod,“ tušil Vadlejch.

„Jestli měl trochu zdravotní problémy, nedivím se, že kus sezony vynechal. Pro nás by bylo lepší, kdyby házel víc závodů, že by byl trochu vystřílený, ale chápu ho. Je pak tak dynamický, že i když hodí blbě, tak mu to letí,“ říká světový rekordmana a Vadlejchův trenér Jan Železný.

České oštěpařské eso má s Čoprou nepříznivou bilanci. Od her v Tokiu se potkali devětkrát a vždy měl navrch Ind, který závodí málo, ale vždy dokáže za 88 metrů hodit. „Je to odpočatý, mladý kluk, bude to těžké,“ pousmál se Vadlejch, jenž je o osm let starší.

Co má naopak za výhodu on? „Myslím, že jsem stabilnější. On v 90 procent závodů předvede jeden dlouhý hod, já můžu hodit třeba pětkrát za 86, ale rozhoduje ten nejdelší,“ ví.

Jenže zužovat souboj o zlato na dvojici Vadlejch, Čopra by bylo zrádné. „Velký černý kůň bude Pákistánec Aršad Nadím,“ předpovídá Vadlejch.

Ten naposledy závodil vloni. „Trápila mě zranění, ale už jsem fit,“ vysvětloval. Přijel do Budapešti a v kvalifikaci hodil 86,79 metru. „Přitom poslední loňské závody měl k 90 metrům. Fakt skoro rok nezávodil, vůbec to nechápu,“ kroutil hlavou Vadlejch.