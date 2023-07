To bude blbý, lekla se. Pak proběhla cílem v senzačním čase! Nechápala jsem, žasla Jíchová

Jenže formu má takovou, že i s technickými chybami dokáže běhat rychle. Však jen deset Evropanek bylo letos rychlejších. A titěrný rozdíl tří setin od přísného olympijského limitu by v dalších závodech neměl být nepřekonatelný. „Kdybych se kolenem nepraštila asi do tří překážek, tak by padl. Ale nechci se rouhat a chci jít postupně,“ plánuje.