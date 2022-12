Tretra bude jindy, o to více se může třpytit. Pozdější termín přeje lepším výkonům, říká oštěpař Vadlejch

„Tretra je pro mě hodně důležitý závod. Je to největší český mítink a příští rok bude obrovským testem před mistrovství světa v Budapešti," připomíná Vadlejch. „Pozdější termín závodu bude přát lepším hodům a můžeme očekávat dobrý závod," dodává stříbrný medailista z olympijských her (Tokio 2020), mistrovství světa (Londýn 2017) i evropského šampionátu (Mnichov 2022).

V Ostravě nebude scházet letos na jaře pátý Vítězslav Veselý ani Martin Konečný, jenž bude zastupovat domácí oddíl Atletika Poruba a zároveň i ostravskou pobočku Centra sportu Ministerstva vnitra Olymp. „V Ostravě jsem na jaře startoval poprvé a moc jsem si to užil. Než jsem vůbec s atletikou začal, sledoval jsem Zlatou tretru pravidelně v televizi, byl jsem se v Ostravě na mítinku i podívat. Je skvělé, že nyní mohu sám být její součástí," říká Konečný, který v Ostravě hodil posledním pokusem oštěp do vzdálenosti 75,21 metrů.

Na snímku zleva jsou skokanka do dálky Lucie Pisková z SSK Vítkovice a český reprezentant v hodu oštepem a finalista ME v Mnichově Martin Konečný.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Osobní maximum má ještě o více jak čtyři metry dál (v květnu letošního roku v Olomouci hodil 79,86 metrů) a v nadcházející sezoně by 25letý Konečný rád pokořil osmdesátimetrovou hranici. „Čtrnáct centimetrů není taková dálka, snad se to podaří," přeje si rodák ze Skorotic na Vysočině.

Zlepšení osobního maxima by mu pomohlo i k dosažení sezonního cíle v podobě startu na mistrovství světa v Maďarsku. Důležité body do žebříčku by chtěl finalista z posledního evropského šampionátu získat právě v Ostravě. „Tretra je velmi dobře bodovaný mítink a atletům, kteří nemají výkonnost ke splnění ostrých limitů, může hodně pomoct," zdůrazňuje Konečný.

Další hvězdy světové atletiky by měl zajistit netradiční termín na konci června. „Posunuli jsme Tretru o měsíc později, než bývá zvykem a má to několik důvodů. Jednak klimatický, tím důležitějším ale je, že jen o dva dny dříve se v nedalekém polském Chorzově koná Mistrovství Evropy družstev a pro atlety bude velmi snadné se do Ostravy přesunout. Posledním důvodem může být, že světový atletický šampionát se koná v srpnu a čeští sportovci tak budou moci v Ostravě získat cenné body do kvalifikačního žebříčku," připomíná manažer Zlaté tretry Alfonz Juck.