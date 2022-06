Už jsem netoužil po světle na konci tunelu. Český medailista z mistrovství světa skončil

Jaké pro vás bylo naposledy zamávat tribunám?

Už je to pro mě přece jen uzavřená kapitola, tak jsem čekal, že to bude skromnější. Bylo moc milé a vážím si, že se takhle se mnou rozloučili na největším mítinku u nás. Mám odsud spoustu zážitků, na které nikdy nezapomenu, jsem rád, že jsem tu mohl naposledy zamávat.

Naposledy jste závodil před rokem. Kdy přišlo rozhodnutí o konci kariéry?

Během přípravy. Absolvoval jsem operaci ramene, měl jsem odtrženou šlachu bicepsu, kde mám tři hmoždinky. Zkoušel jsem to dál, ale nevěděl jsem, jestli by to bylo ještě dobré a za jak dlouho. Ne, že bych světlo na konci tunelu neviděl, ale už jsem po něm netoužil. Jsem rád, že mám šanci na závody koukat z trenérské lavičky a můžu to vracet sportu i trenérovi.

Váš dlouholetý parťák Vítězslav Veselý získal vloni olympijskou medaili v 38 letech, vám je teď 34. Nelákalo vás ještě vydržet?

Každý má svůj čas a jiný příběh. Když jsem se tak rozhodl, už jsem se dál neohlížel. Tím, že jsem věřil, že to je správné rozhodnutí, bylo i celkem snadné.

Jak se ohlížíte za svou kariérou? Byl jste velký talent, měl mládežnické úspěchy, pak jste dlouho stagnoval, ale v roce 2017 zazářil světovou medailí…

Když si vezmu rok 2010, na co to tehdy vypadalo, že by mohlo přijít, tak samozřejmě je ten pohled trochu negativní. Ale když si vezmu, co jsem si vysnil jako malý kluk, tak jsem vlastně žil svůj sen. Hlavně díky trenérovi, který se o mě patnáct let staral tak, jak si nedovedu představit, že se nějaký trenér stará o závodníka. Vděčím mu za všechno a že jsem mohl sportovat na téhle úrovni… Už jsem ale nechtěl dál marnit čas jeho, ani lidí kolem sebe.

Jakou roli tedy máte jako oštěpařský trenér na Dukle? Oslovil vás sám Železný?

Sám mi to nabídl a hodně se mi snaží pomáhat. Mám pod sebou Martina Floriana a Jonáše Fiedlera, začínám od mládí. Jsem rád, že mám ty talentované kluky, těším se na každý den s nimi a prožívám teď hezké časy.

I s rodinou a dvěma malými dětmi můžete teď být o trochu víc.