Vadlejch bušil jako hluchý do vrat: Chtěl jsem pár metrů přidat, ale už jsem na to neměl

Nefoukalo, bylo skvělé počasí. Občas to tak je, to je oštěp.

Když tam není cítění oštěpu, člověk se nedokáže poprat se změnou techniky. Během závodu se snažíte něco dělat, ale když tam není cit, tak je to jak hluchý do vrat. Mlátíte, mlátíte a nic z toho.

Co jste se s tím snažil dělat?

Zjednodušit techniku, pomaleji nabíhat a takové klasické věci. Házím už dlouho, zkoušel jsem, co fungovalo v minulosti. Někdy to zafunguje, někdy ne.

Jo, to je pozitivní. První tři náběhy mi nevyšly vůbec, postupně jsem se začínal srovnávat. Chtěl jsem ještě pár metrů přidat, ale už jsem na to neměl.

Bylo vidět, že se s tím i on pral, měl tam i hody pod osmdesát metrů. To je oštěp. Z devadesáti metrů se stane osmdesát velice jednoduše a naopak.

Byli dokonalí! Byla tady spousta lidí, vnímal jsem to, cítil jsem to. Chtěl jsem hodit aspoň za 85 metrů, to se bohužel nepovedlo.