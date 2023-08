V Budapešti se můžou třást světové rekordy, česká stopa u oštěpařek

Barbora Špotáková může být v pozici světové rekordmanky v klidu, to v dalších dvou finálových disciplínách by se historická maxima mohla třást. Američan Noah Lyles už před cestou do Budapešti vyhlásil, že poběží čas 19,10 s. Tím by o devět setin překonal legendárního Usaina Bolta.