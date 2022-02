V New Yorku padl evropský halový rekord v běhu na 3 000 metrů

Jednatřicetiletý Mechaal se v roce 2017 v Bělehradu stal na trojce halovým mistrem Evropy a vloni v Toruni vybojoval bronz, z otevřeného ME v roce 2016 v Amsterodamu má stříbro ze závodu na 5000 metrů, druhý a třetí skončil i na ME v krosu. Jeho čas v New Yorku je zároveň nejlepším výkonem dosaženým na americkém kontinentu.