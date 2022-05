Vadlejch a Peters slíbili v Ostravě pokračování devadesátimetrové bitvy z Dauhá

Oba borci mohou před ostravským publikem mohou navázat na skvělý souboj, který svedli v polovině května na Diamantové lize v Dauhá. Peters vybičován Vadlejchovým kariérním maximem 90,88 metrů poslal oštěp do vzdálenosti 93,07 metrů a zařadil se na páté místo v historických světových tabulkách.

„V Dauhá jsem hodil tak daleko proto, že na mě Jakub (Vadlejch) svým hodem zatlačil. Když se dostal za devadesát metrů, tak jsem si řekl, že do toho musím dát vše. Motivoval mě, přitlačil jsem a letělo do daleko. Bylo to perfektní závod," vrátil se Peters k závodu Diamantové ligy.

Ředitel mítinku v Ostravě Jan Železný proto očekává v oštěpařském sektoru velkou zábavu. „Věřím, že oba předvedou, na co mají. Devadesát metrů je hranice světové extratřídy, kterou dokázalo pokořit jen několik oštěpařů. To se nehází každý den. Vidět to naživo je pro diváky velký zážitek, protože oštěp letí až na konec stadionu," pozval na úterní oštěpařské klání držitel světového rekordu (98,48 metrů) v hodu oštěpem Jan Železný.

Foto: Ibraheem Al Omari, Reuters Jakub Vadlejch v Dauhá.Foto : Ibraheem Al Omari, Reuters

Vadlejch by divákům podobný zážitek rád dopřál. „Těším se, že v Ostravě bude opět výborná atmosféra a mohu slíbit, že se pokusíme vytvořit skvělý závod. Diváci tvoří značnou část našeho výkonu," řekl Vadlejch, jenž se přes magickou devadesátku dostal v pátek 13. května.

„Pro mě to opravdu nebyl nešťastný den, naopak po závodě jsem si užíval malého vnitřního vítězství. Na druhou stranu mám tady velký vzor v trenérovi (Janu Železném) a proto pro mě překonání této mety není něco, kvůli čemu bych měl končit, nebo co by mě mělo uspokojit. Vím, že dokážu házet ještě dál, takže motivace mi rozhodně nechybí. Jsem rád, že patřím do elitní skupiny dvaadvaceti oštěpařů v historii, kteří přehodili devadesát metrů, vždy jsem o tom snil," svěřoval se Vadlejch.

Světový rekordman Jan Železný není vzorem jen pro české oštěpaře. „Dřív jsem se díval na YouTube a sledoval jsem, jak Jan Železný hází ve čtyřicet letech 85 metrů. To je neuvěřitelné! Chtěl jsem být jako on," svěřil se Anderson Peters. „Začal jsem na sobě tvrdě pracovat a vím, že můžu být ještě lepší," uvedl 24letý mistr světa z Dauhá.