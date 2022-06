Vadlejch má novou motivaci, zahází si před dcerou. Přijede i nečekaný sok?

Ne snad, že by výkon 82,38 m byl nějaký propadák, ale čtvrté místo ho nadchnout nemohlo. „Nemám rád velkohubé řeči, že 90 metrů budu házet každý den. Dokázal jsem si, že to zvládnu, ale i trenér věděl, že to nejde pokaždé. Těch 82 metrů bylo o dost míň, ale pořád je to výkon, který zajišťuje finále vrcholných akcí,“ připomněl.