Vadlejcha zaskočila medaile na ploše. Asi atrapa, myslel si spasitel české výpravy

Upřímně jsem si na medaili věřil. Moc jsem to nešířil, ale šel jsem si za ní. Myslím, že to byla z mé strany velmi kvalitní soutěž. Pořád jsem věřil, že i vedoucího Peterse můžu porazit, nebo aspoň ohrozit. Ale byl nedobytný, byla to jeho one man show.

Samozřejmě narážek na našem českém patře byla spousta. Vnímal jsem to, ale není to poprvé, za poslední roky jsem těch narážek slyšel dost a nějak se mi to i vloni povedlo zvládnout. Nevím, jestli je to nějaká záchrana české atletiky, ale jsem rád, že já se držím na takové úrovni a že dokážu každý velký závod bojovat o medaile. I v Dauhá jsem byl pátý, těsně pod stupni, a už je to pár let, co se držím na vrcholu. Za to jsem moc rád. Protože vydržet jednu dvě sezony je hezké, ale když pak držíte sedm a víc sezon, je to o to krásnější.