Maslák jako zamlada! Češi slaví historické finále

EUGENE (od našeho zpravodaje) – Před závodem říkal ostřílený kouč Dalibor Kupka, jenž má štafetu na starosti: „Kdyby se povedlo postoupit do finále, byl by to obrovský úspěch.“ A ten se dostavil! Nešlo navíc o žádnou hru setinek, čeští čtvrtkaři postoupili přímo ze druhého místa svého rozběhu.