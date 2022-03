Vážná operace a pak životní sezona? Stres u české komety vystřídala úleva

V 26 letech měla za sebou parádní rok, zlepšila si osobní rekord, pomalu se chystala na přípravu na novou sezonu. Jenže začala cítit bolest a tvrdnutí břicha. „Říkala jsem si, že vydržím vše, ale radši jsme jeli do nemocnice,“ líčí teď už s úsměvem. Dobře udělala.

Doktoři ji hned poslali na sál s diagnózou prasklé cysty na vaječníku. „Bylo to vážné, když je krev samovolně v břiše. Přišla jsem na poslední chvíli a byla jsem dost ve stresu,“ přiznává.

Operace jí pomohla pochopitelně především zdravotně, ale i psychicky. I když nařízené čtyři týdny na lůžku byly pro sportovkyni nelehké. „Postupně jsem začala popocházet, cvičit střed těla. A měla jsem čas se poznat za všech stran,“ vysvětluje. Co to obnáší? Jiranová už řadu let sbírá domácí medaile, nejprve jako čtvrtkařka, později se našla na překážkách.